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Подростку грозит до 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Архангельске
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    Подростку грозит до 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Архангельске

    12:51  22 Декабря 2017  /обновлено: 12:51  22 Декабря 2017
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    Подростку грозит до 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Архангельске

    Архангельск, 22 декабря. СК Архангельска разбирается в обстоятельствах попытки сбыта наркотических веществ несовершеннолетним студентом техникума.

    Сотрудники охраны правопорядка задержали 16-летнего юношу, который является студентом городского техникума, по подозрению в сбыте наркотических веществ через интернет. Отмечается, что подозреваемый хотел перепродать наркотики, которые спрятаны в тайнике, расположенном на Окружном шоссе.

    В момент задержания у молодого человека обнаружили8,59 граммов наркотического вещества. Он признался в совершении преступления и написал заявление о явке с повинной. Если суд признает виновным парня, то ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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