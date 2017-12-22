Подростку грозит до 10 лет тюрьмы за сбыт наркотиков в Архангельске

Архангельск, 22 декабря. СК Архангельска разбирается в обстоятельствах попытки сбыта наркотических веществ несовершеннолетним студентом техникума.

Сотрудники охраны правопорядка задержали 16-летнего юношу, который является студентом городского техникума, по подозрению в сбыте наркотических веществ через интернет. Отмечается, что подозреваемый хотел перепродать наркотики, которые спрятаны в тайнике, расположенном на Окружном шоссе.

В момент задержания у молодого человека обнаружили8,59 граммов наркотического вещества. Он признался в совершении преступления и написал заявление о явке с повинной. Если суд признает виновным парня, то ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет.