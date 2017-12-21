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Здание администрации Архангельска эвакуировали из-за подозрительного предмета
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    Здание администрации Архангельска эвакуировали из-за подозрительного предмета

    19:37  21 Декабря 2017  /обновлено: 19:37  21 Декабря 2017
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    Здание администрации Архангельска эвакуировали из-за подозрительного предмета

    Архангельск, 21 декабря. Здание администрации Архангельска эвакуировали из-за подозрительного бесхозного предмета.

    Как сообщают региональные новостные источники, сотрудников администрации областного центра эвакуировали из-за сообщения о бесхозном предмете. Здание проверили кинологи с собаками, однако спустя некоторое время нашелся хозяин потерянного пакета.

    К настоящему моменту сотрудникам администрации разрешили вернуться в здание, они продолжают работу в штатном режиме.

    Напомним, следователи Архангельска инициировали поиски подозреваемого в убийстве таксиста: тело убитого мужчины обнаружили сегодня утром в машине.

    Автор: Ксения Пудоввкина
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    #эвакуация #архангельск #администрация
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