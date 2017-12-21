Здание администрации Архангельска эвакуировали из-за подозрительного предмета
Архангельск, 21 декабря. Здание администрации Архангельска эвакуировали из-за подозрительного бесхозного предмета.
Как сообщают региональные новостные источники, сотрудников администрации областного центра эвакуировали из-за сообщения о бесхозном предмете. Здание проверили кинологи с собаками, однако спустя некоторое время нашелся хозяин потерянного пакета.
К настоящему моменту сотрудникам администрации разрешили вернуться в здание, они продолжают работу в штатном режиме.
Напомним, следователи Архангельска инициировали поиски подозреваемого в убийстве таксиста: тело убитого мужчины обнаружили сегодня утром в машине.