Старый сарай рядом со школой №36 сгорел в Архангельске

Архангельск, 20 декабря. Крупный пожар произошел в Архангельске: горел старый деревянный сарай рядом со школой №36.

Сарай, расположенный на улице Смольный Буян, раньше использовался как склад для винного завода. Пожар начался около трех часов дня, очевидцы вызвали пожарных, сообщают региональные СМИ. На место чрезвычайного происшествия выехали огнеборцы. По предварительным данным, при пожаре в сарае никто не пострадал, сообщает «29.ru» со ссылкой на слова специалиста пресс-центра МЧС России по Архангельской области Анны Григорьевой.

На месте пожара работали 23 специалиста пожарно-спасательного подразделения, им удалось полностью ликвидировать пожар спустя час. Огнеборцы использовали четыре единицы техники. Как стало известно, огонь повредил кровлю, стены по всей площади постройки и перекрытие.