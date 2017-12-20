Северодвинец получил почти три года условно за экстремистские комментарии в Интернете

Архангельск, 20 декабря. Житель Северодвинска получил почти три года лишения свободы условно за написание комментариев, в которых были призывы экстремистского содержания, в сети Интернет.

Мужчина в одной из групп в социальной сети, которая освещала происшествия в регионе, писал комментарии, унижающие человеческое достоинство, а также содержащие призывы к совершению насильственных действий против представителей определенных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Было установлено, что житель Северодвинска писал комментарии в 2015-2016 годах.

Поступило заявление о явке с повинной, мужчина в ходе допроса признал свою вину. Суд постановил: два года девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме этого 34-летний мужчина не сможет год заниматься деятельностью, которая связана с руководством и участием в работе СМИ.