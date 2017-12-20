Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде связали сбор биоматериала россиян американцами с созданием генетического оружия
Происшествия
Северодвинец получил почти три года условно за экстремистские комментарии в Интернете
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Северодвинец получил почти три года условно за экстремистские комментарии в Интернете

    12:10  20 Декабря 2017  /обновлено: 12:11  20 Декабря 2017
    43

    Северодвинец получил почти три года условно за экстремистские комментарии в Интернете

    Архангельск, 20 декабря. Житель Северодвинска получил почти три года лишения свободы условно за написание комментариев, в которых были призывы экстремистского содержания, в сети Интернет.

    Мужчина в одной из групп в социальной сети, которая освещала происшествия в регионе, писал комментарии, унижающие человеческое достоинство, а также содержащие призывы к совершению насильственных действий против представителей определенных национальностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Было установлено, что житель Северодвинска писал комментарии в 2015-2016 годах.

    Поступило заявление о явке с повинной, мужчина в ходе допроса признал свою вину. Суд постановил: два года девять месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Кроме этого 34-летний мужчина не сможет год заниматься деятельностью, которая связана с руководством и участием в работе СМИ.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #суд #экстремизм #архангельская область #северодвинск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть