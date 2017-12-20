Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
В Совфеде связали сбор биоматериала россиян американцами с созданием генетического оружия
Происшествия
Житель Архангельска украл привязанного у магазина шарпея
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Житель Архангельска украл привязанного у магазина шарпея

    11:53  20 Декабря 2017  /обновлено: 11:53  20 Декабря 2017
    43

    Житель Архангельска украл привязанного у магазина шарпея

    Архангельск, 20 декабря. Мужчина обвиняется в краже собаки породы шарпей. Инцидент произошел в Архангельске в ноябре этого года.

    Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения,  увидел собаку, которая была привязана у двери одного из магазинов, без присмотра, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Мужчина решил похитить животное, и тем самым нанес ущерб хозяину шарпея в размере 18 тысяч рублей. После собака была возвращена владельцу. 

    Житель Архангельска признал свою вину в совершенном преступлении. Мужчине предъявлено обвинение по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #кража #архангельск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть