Житель Архангельска украл привязанного у магазина шарпея

Архангельск, 20 декабря. Мужчина обвиняется в краже собаки породы шарпей. Инцидент произошел в Архангельске в ноябре этого года.

Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, увидел собаку, которая была привязана у двери одного из магазинов, без присмотра, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Мужчина решил похитить животное, и тем самым нанес ущерб хозяину шарпея в размере 18 тысяч рублей. После собака была возвращена владельцу.

Житель Архангельска признал свою вину в совершенном преступлении. Мужчине предъявлено обвинение по статье «кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.