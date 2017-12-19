Рецидивист зарезал пожилого архангелогородца во время ссоры

Архангельск, 19 декабря. Молодой человек, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу, ударил 58-летнего мужчину ножом в бедро. Инцидент произошел в квартире в поселке Цигломень Архангельской области.

Молодой человек и потерпевший случайно оказались в одной компании в гостях. Они распивали спиртные напитки, и между ними возникла словесная ссора, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. В результате чего 22-летий подозреваемый взял кухонный нож и ударил мужчину, после чего скрылся. Пожилой человек скончался из-за кровопотери.

Сотрудники правоохранительных органов задержали молодого человека. На данный момент, следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Специалисты выясняют все обстоятельства случившегося, кроме этого назначены экспертизы, проводятся допросы.