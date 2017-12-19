Житель Архангельской области осужден за убийство знакомого

Архангельск, 19 декабря. Житель Шенкурского района Архангельской области убил своего знакомого. Суд приговорил 42-летнего мужчину к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

Мужчины распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора из-за распределения денег, которые они должны были заработать за разбор и распил деревянного дома, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Обвиняемый схватил охотничье ружье и выстрелил в знакомого во время конфликта. После чего мужчина позвонил в скорую.

Убийство произошло в июле этого года, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «убийство». На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.