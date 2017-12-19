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Житель Архангельской области осужден за убийство знакомого
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    Житель Архангельской области осужден за убийство знакомого

    14:04  19 Декабря 2017  /обновлено: 14:04  19 Декабря 2017
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    Житель Архангельской области осужден за убийство знакомого

    Архангельск, 19 декабря. Житель Шенкурского района Архангельской области убил своего знакомого. Суд приговорил 42-летнего мужчину к девяти годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима.

    Мужчины распивали спиртные напитки, и между ними возникла ссора из-за распределения денег, которые они должны были заработать за разбор и распил деревянного дома, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Обвиняемый схватил охотничье ружье и выстрелил в знакомого во время конфликта. После чего мужчина позвонил в скорую.

    Убийство произошло в июле этого года, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «убийство». На данный момент приговор суда в законную силу не вступил.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #архангельская область
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