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Машина скорой помощи перевернулась в центре Архангельска
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    Машина скорой помощи перевернулась в центре Архангельска

    13:51  19 Декабря 2017  /обновлено: 13:52  19 Декабря 2017
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    Машина скорой помощи перевернулась в центре Архангельска

    Архангельск, 19 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Ломоносова в Архангельске около полудня во вторник, 19 декабря. Скорая от удара перевернулась на бок.

    Участниками аварии стали два автомобиля: машина скорой помощи и Toyota Land Cruiser Prado. По информации местных СМИ, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

    «На месте сейчас находятся сотрудники ГИБДД», — приводит «29.ru» слова специалиста пресс-службы МЧС России по Архангельской области Анны Григорьевой.

    Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства автомобильной аварии. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение по улице Гагарина в сторону Кузнечевского моста затруднено, скорость движения автомобилей — пять километров в час. Кроме этого затруднено движение на улице Гагарина в направлении парка имени Ломоносова на участке от проспектов Троицкий до Ломоносова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #скорая помощь #архангельск
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