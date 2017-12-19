Машина скорой помощи перевернулась в центре Архангельска

Архангельск, 19 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием машины скорой помощи произошло на перекрестке улицы Гагарина и проспекта Ломоносова в Архангельске около полудня во вторник, 19 декабря. Скорая от удара перевернулась на бок.

Участниками аварии стали два автомобиля: машина скорой помощи и Toyota Land Cruiser Prado. По информации местных СМИ, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет.

«На месте сейчас находятся сотрудники ГИБДД», — приводит «29.ru» слова специалиста пресс-службы МЧС России по Архангельской области Анны Григорьевой.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства автомобильной аварии. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» движение по улице Гагарина в сторону Кузнечевского моста затруднено, скорость движения автомобилей — пять километров в час. Кроме этого затруднено движение на улице Гагарина в направлении парка имени Ломоносова на участке от проспектов Троицкий до Ломоносова.