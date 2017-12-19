Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Пассажир напал на таксиста с ножом и угнал автомобиль в Орске
Происшествия
Грабителя, нападавшего на пенсионерок, задержали в Архангельске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грабителя, нападавшего на пенсионерок, задержали в Архангельске

    9:24  19 Декабря 2017  /обновлено: 9:24  19 Декабря 2017
    167

    Грабителя, нападавшего на пенсионерок, задержали в Архангельске

    Архангельск, 19 декабря. Грабитель, нападавший на пожилых женщин в подъездах, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Архангельске.

    Пожилая женщина обратилась за помощью в полицию и сообщила, что неизвестный напал на нее в подъезде, выхватил сумку, в которой находились продукты и деньги, и убежал. Вскоре выяснилось, что в городе произошло несколько аналогичных случаев. Злоумышленник действовал одинаково: нападал в подъездах на пожилых женщин, отбирал у них сумки, после чего сбегал. Пожилые женщины не могли описать внешность нападавшего мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

    Еще одно нападение произошло на пожилую женщину в доме на проспекте Московский. Мужчина напал на 71-летнюю женщину, однако не смог сбежать — соседи не дали грабителю завершить планируемое. На место происшествия незамедлительно выехала полиция.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек. Ранее он был неоднократно судимый, на данный момент он нигде не работает. Как стало известно, полиция собрала доказательства причастности молодого человека к пяти аналогичным преступлениям, есть основания полагать, что он мог совершить и другие.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #нападение #архангельск #грабеж
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть