Грабителя, нападавшего на пенсионерок, задержали в Архангельске

Архангельск, 19 декабря. Грабитель, нападавший на пожилых женщин в подъездах, был задержан сотрудниками правоохранительных органов в Архангельске.

Пожилая женщина обратилась за помощью в полицию и сообщила, что неизвестный напал на нее в подъезде, выхватил сумку, в которой находились продукты и деньги, и убежал. Вскоре выяснилось, что в городе произошло несколько аналогичных случаев. Злоумышленник действовал одинаково: нападал в подъездах на пожилых женщин, отбирал у них сумки, после чего сбегал. Пожилые женщины не могли описать внешность нападавшего мужчины, сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области.

Еще одно нападение произошло на пожилую женщину в доме на проспекте Московский. Мужчина напал на 71-летнюю женщину, однако не смог сбежать — соседи не дали грабителю завершить планируемое. На место происшествия незамедлительно выехала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, им оказался 23-летний молодой человек. Ранее он был неоднократно судимый, на данный момент он нигде не работает. Как стало известно, полиция собрала доказательства причастности молодого человека к пяти аналогичным преступлениям, есть основания полагать, что он мог совершить и другие.