Пьяный водитель на легковушке врезался в фуру на трассе в Архангельской области

Северодвинск, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и легковушки случилось в минувшие выходные в Архангельской области.

По информации региональных информационных источников, автомобильная авария зафиксирована на 26 километре дороги «Подъезд к Северодвинску от автодороги М8»: отечественная легковушка под управлением 40-летнего водителя вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с КамАЗом.

Отмечается, что водитель отечественного авто находился в состоянии алкогольного опьянения. Оба водителя получили травмы. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, сломал бедро, рулевой фуры получил перелом пальца руки. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.