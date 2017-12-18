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Пьяный водитель на легковушке врезался в фуру на трассе в Архангельской области
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    Пьяный водитель на легковушке врезался в фуру на трассе в Архангельской области

    13:57  18 Декабря 2017  /обновлено: 13:57  18 Декабря 2017
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    Пьяный водитель на легковушке врезался в фуру на трассе в Архангельской области

    Северодвинск, 18 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием большегруза и легковушки случилось в минувшие выходные в Архангельской области.

    По информации региональных информационных источников, автомобильная авария зафиксирована на 26 километре дороги «Подъезд к Северодвинску от автодороги М8»: отечественная легковушка под управлением 40-летнего водителя вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с КамАЗом.

    Отмечается, что водитель отечественного авто находился в состоянии алкогольного опьянения. Оба водителя получили травмы. Мужчина, находившийся за рулем легковушки, сломал бедро, рулевой фуры получил перелом пальца руки. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #северодвинск
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