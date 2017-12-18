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Мужчину, стрелявшего из ружья в жителя Поморья, приговорили к семи годам колонии
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    Мужчину, стрелявшего из ружья в жителя Поморья, приговорили к семи годам колонии

    12:13  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:14  18 Декабря 2017
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    Мужчину, стрелявшего из ружья в жителя Поморья, приговорили к семи годам колонии

    Архангельск, 18 декабря. Жителя Архангельской области приговорили к семи годам колонии за покушение на убийство.

    Инцидент произошел 26 июля 2017 года в деревне Матвеевская Холмогорского района: 51-летний мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из охотничьего ружья в 28-летнего местного жителя. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области, сотрудникам медицинского учреждения удалось оказать пострадавшему своевременную помощь, и мужчина выжил.

    Суд признал обвиняемого виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Стрелявший мужчина частично признал свою вину, однако отметил, что убивать пострадавшего местного жителя не хотел.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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