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Пенсионер застрелил бездомного племянника в Архангельской области
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    Пенсионер застрелил бездомного племянника в Архангельской области

    11:59  18 Декабря 2017  /обновлено: 12:01  18 Декабря 2017
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    Пенсионер застрелил бездомного племянника в Архангельской области

    Архангельск, 18 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту убийства бездомного в Архангельской области.

    Как сообщают региональные информационные источники, трагический инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в утреннее время суток в деревне Плесецкого района: 72-летний местный житель выстрелил из окна по 51-летнему бездомному.

    Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Установлено, что погибший является пожилому мужчине племянником, который регулярно приходил в дом без разрешения и брал вещи. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #ружье #архангельск
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