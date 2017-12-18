Пенсионер застрелил бездомного племянника в Архангельской области

Архангельск, 18 декабря. Уголовное дело возбуждено по факту убийства бездомного в Архангельской области.

Как сообщают региональные информационные источники, трагический инцидент произошел в пятницу, 15 декабря, в утреннее время суток в деревне Плесецкого района: 72-летний местный житель выстрелил из окна по 51-летнему бездомному.

Мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело. Установлено, что погибший является пожилому мужчине племянником, который регулярно приходил в дом без разрешения и брал вещи. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства и причины случившегося.