Пьяная жительница Архангельска ударила ножом сожителя

Архангельск, 18 декабря. Правоохранители Архангельска разбираются в обстоятельствах получения ножевых ранений местным жителем.

Сотрудники медицинского учреждения в областном центре 16 декабря сообщили в органы охраны правопорядка о поступлении к ним мужчины, на теле которого обнаружены многочисленные ножевые раны, отмечают в пресс-службе МВД. Пострадавшим оказался 55-летний местный житель.

По версии следствия, он распивал спиртные напитки с сожительницей, после чего между мужчиной и женщиной разгорелась ссора, во время которой она несколько раз ударила пострадавшего ножом. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.