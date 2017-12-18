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Пьяная жительница Архангельска ударила ножом сожителя
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    Пьяная жительница Архангельска ударила ножом сожителя

    10:08  18 Декабря 2017  /обновлено: 10:08  18 Декабря 2017
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    Пьяная жительница Архангельска ударила ножом сожителя

    Архангельск, 18 декабря. Правоохранители Архангельска разбираются в обстоятельствах получения ножевых ранений местным жителем.

    Сотрудники медицинского учреждения в областном центре 16 декабря сообщили в органы охраны правопорядка о поступлении к ним мужчины, на теле которого обнаружены многочисленные ножевые раны, отмечают в пресс-службе МВД. Пострадавшим оказался 55-летний местный житель.

    По версии следствия, он распивал спиртные напитки с сожительницей, после чего между мужчиной и женщиной разгорелась ссора, во время которой она несколько раз ударила пострадавшего ножом. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка продолжают проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #нож #архангельск
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