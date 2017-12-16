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Общество
Ремонт проезда Сибиряковцев в Архангельске официально завершен
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    Ремонт проезда Сибиряковцев в Архангельске официально завершен

    11:19  16 Декабря 2017  /обновлено: 11:19  16 Декабря 2017
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    Ремонт проезда Сибиряковцев в Архангельске официально завершен

    Архангельск, 16 декабря. Строительство дороги на проезде Сибиряковцев в Архангельске официально завершено, дорога введена в эксплуатацию.

    Как сообщают региональные новостные источники, в пятницу, 15 декабря, состоялось торжественное открытие обновленной четырехполосной дороги на проезде Сибиряковцев, которая имеет протяженность 724 метра. Проезд является связующим звеном улицы Гагарина и Теснанова и разгружает дорогу между новыми корпусами областной больницы.

    Стоимость работ по строительству дороги составила 235,4 млн рублей. На проезде разметили два остановочных комплекса и выделили парковочные места.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск #дорога
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