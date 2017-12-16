Ремонт проезда Сибиряковцев в Архангельске официально завершен

Архангельск, 16 декабря. Строительство дороги на проезде Сибиряковцев в Архангельске официально завершено, дорога введена в эксплуатацию.

Как сообщают региональные новостные источники, в пятницу, 15 декабря, состоялось торжественное открытие обновленной четырехполосной дороги на проезде Сибиряковцев, которая имеет протяженность 724 метра. Проезд является связующим звеном улицы Гагарина и Теснанова и разгружает дорогу между новыми корпусами областной больницы.

Стоимость работ по строительству дороги составила 235,4 млн рублей. На проезде разметили два остановочных комплекса и выделили парковочные места.