Зверское убийство в Архангельске: местному жителю нанесли более 100 ударов ножом

Архангельск, 15 декабря. Мужчина ударил знакомого — местного жителя — не меньше ста раз ножом из-за замечания. Инцидент произошел в июле этого года в квартире на улице Воронина в Архангельске.

Молодые люди распивали спиртные напитки в квартире погибшего. Потерпевший сделал 25-летнему мужчине замечание по поводу испачканного пола, злоумышленник, разгневавшись, ударил его ножом несколько десятков раз, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. После чего он ушел из квартиры.

Местный житель признал свою вину. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизе, молодой человек вменяем. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.