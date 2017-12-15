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Зверское убийство в Архангельске: местному жителю нанесли более 100 ударов ножом
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    Зверское убийство в Архангельске: местному жителю нанесли более 100 ударов ножом

    20:08  15 Декабря 2017  /обновлено: 20:08  15 Декабря 2017
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    Зверское убийство в Архангельске: местному жителю нанесли более 100 ударов ножом

    Архангельск, 15 декабря. Мужчина ударил знакомого — местного жителя — не меньше ста раз ножом из-за замечания. Инцидент произошел в июле этого года в квартире на улице Воронина в Архангельске.

    Молодые люди распивали спиртные напитки в квартире погибшего. Потерпевший сделал 25-летнему мужчине замечание по поводу испачканного пола, злоумышленник, разгневавшись, ударил его ножом несколько десятков раз, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. После чего он ушел из квартиры.

    Местный житель признал свою вину. Согласно результатам психолого-психиатрической экспертизе, молодой человек вменяем. Ему предъявлено обвинение по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью». Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #архангельск
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