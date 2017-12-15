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Общество
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Общество
Синоптики обещают похолодание со следующей недели в Архангельской области
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    Синоптики обещают похолодание со следующей недели в Архангельской области

    18:13  15 Декабря 2017  /обновлено: 18:13  15 Декабря 2017
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    Синоптики обещают похолодание со следующей недели в Архангельской области

    Архангельск, 15 декабря. Синоптики обещают, что со следующей недели — с 18 декабря — на территории Архангельской области ожидается похолодание: температура воздуха днем будет от -3 до -8. Ночью при прояснениях столбик термометра может показывать до -15.

    В выходные — 16 и 17 декабря — днем температура будет, как и раньше, от -3 до +2, в ночные часы от нуля до -5, при этом при прояснениях похолодает до -10.По данным Архангельского Гидрометцентра, сохранится влияние атлантических циклонов и его атмосферных фронтов на погоду в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду.

    В регионе местами пройдет снег, и даже мокрый. На дорогах будет гололедица, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #архангельск #архангельская область
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