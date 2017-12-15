Синоптики обещают похолодание со следующей недели в Архангельской области

Архангельск, 15 декабря. Синоптики обещают, что со следующей недели — с 18 декабря — на территории Архангельской области ожидается похолодание: температура воздуха днем будет от -3 до -8. Ночью при прояснениях столбик термометра может показывать до -15.

В выходные — 16 и 17 декабря — днем температура будет, как и раньше, от -3 до +2, в ночные часы от нуля до -5, при этом при прояснениях похолодает до -10.По данным Архангельского Гидрометцентра, сохранится влияние атлантических циклонов и его атмосферных фронтов на погоду в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду.

В регионе местами пройдет снег, и даже мокрый. На дорогах будет гололедица, поэтому водителям нужно быть особенно внимательными и аккуратными на дорогах.