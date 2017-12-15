Пятилетняя девочка заболела после похода в салон красоты Северодвинска

Архангельск, 15 декабря. Пятилетней девочке прокололи мочки ушей, и ребенок получил заболевание, которое нанесло легкий вред здоровью. Прокуратура Северодвинска утвердила обвинительное заключение по данному делу.

Сотрудница одного из салонов красоты Северодвинска, у которой не было соответствующей лицензии на оказание медицинских услуг, проколола маленькой девочке мочки ушей. У ребенка появилось заболевание, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Женщине было предъявлено обвинение по статье «незаконное осуществление медицинской деятельности».

Дело передано в суд на рассмотрение. Сотруднице салона красоты может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.