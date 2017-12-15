Жительница Архангельской области задержана с двумя килограммами наркотиков

Архангельск, 15 декабря. Жительница Мирного Архангельской области была задержана почти с двумя килограммами наркотических веществ сотрудниками регионального управления ФСБ.

Девушка купила наркотическое вещество, масса которого 1993,9 грамма, бесконтактным способом в Москве. После чего она перевезла наркотики на автомобиле в Архангельск, девушка планировала сбывать вещество на территории Архангельской области, сообщает «Эхо Севера» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней девушки по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере». На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Девушка находится под стражей. Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до 20 лет.