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Жительница Архангельской области задержана с двумя килограммами наркотиков
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    Жительница Архангельской области задержана с двумя килограммами наркотиков

    11:29  15 Декабря 2017  /обновлено: 11:29  15 Декабря 2017
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    Жительница Архангельской области задержана с двумя килограммами наркотиков

    Архангельск, 15 декабря. Жительница Мирного Архангельской области была задержана почти с двумя килограммами наркотических веществ сотрудниками регионального управления ФСБ.

    Девушка купила наркотическое вещество, масса которого 1993,9 грамма, бесконтактным способом в Москве. После чего она перевезла наркотики на автомобиле в Архангельск, девушка планировала сбывать вещество на территории Архангельской области, сообщает «Эхо Севера» со ссылкой на информацию пресс-службы регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

    Возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней девушки по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере». На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Девушка находится под стражей. Отметим, что максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, лишение свободы сроком до 20 лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #наркотики #архангельская область
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