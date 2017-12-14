Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Архангельске

Архангельск, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса ГАЗ и иномарки случилось вчера днем на трассе в Архангельске, два человека госпитализированы.

Автомобильная авария случилась в среду, 13 декабря, около 16:15 часов дня по московскому времени на Талажском шоссе. Легковой автомобиль Opel Corsa во время совершения маневра по развороту допустил столкновение с микроавтобусом ГАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД по Архангельской области.

Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили водителя иномарки и его пассажирку в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины ДТП.