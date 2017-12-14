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Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Архангельске
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    Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Архангельске

    13:43  14 Декабря 2017  /обновлено: 13:44  14 Декабря 2017
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    Два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом в Архангельске

    Архангельск, 14 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса ГАЗ и иномарки случилось вчера днем на трассе в Архангельске, два человека госпитализированы.

    Автомобильная авария случилась в среду, 13 декабря, около 16:15 часов дня по московскому времени на Талажском шоссе. Легковой автомобиль Opel Corsa во время совершения маневра по развороту допустил столкновение с микроавтобусом ГАЗ, сообщает пресс-служба ГИБДД по Архангельской области.

    Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили водителя иномарки и его пассажирку в медицинское учреждение. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку по данному факту, выясняют обстоятельства и причины ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #архангельск
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