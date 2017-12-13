Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Учите историю и географию»: в Крыму дали совет послу США
Происшествия
Инспекторы ГИБДД со стрельбой остановили пьяного водителя в Архангельске
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Инспекторы ГИБДД со стрельбой остановили пьяного водителя в Архангельске

    20:24  13 Декабря 2017  /обновлено: 20:24  13 Декабря 2017
    58

    Инспекторы ГИБДД со стрельбой остановили пьяного водителя в Архангельске

    Архангельск, 13 декабря. Административное дело возбудили в отношении жителя Архангельска, который в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля: полицейские устроили погоню за нарушителем.

    Инспекторы ГИБДД задержали 32-летнего пьяного водителя, который управлял Mitsubishi Lancer, производя выстрелы по колесам автомобиля нарушителя. Полицейские потребовали остановиться водителя, но тот не отреагировал и продолжил движение, увеличив скорость и выезжая периодически на встречную полосу. Тогда сотрудники охраны правопорядка решили применить табельное оружие и во время погони выстрелили по колесам автомобиля. В отношении задержанного возбудили административное дело.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #архангельск
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть