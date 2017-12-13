Инспекторы ГИБДД со стрельбой остановили пьяного водителя в Архангельске

Архангельск, 13 декабря. Административное дело возбудили в отношении жителя Архангельска, который в состоянии алкогольного опьянения находился за рулем автомобиля: полицейские устроили погоню за нарушителем.

Инспекторы ГИБДД задержали 32-летнего пьяного водителя, который управлял Mitsubishi Lancer, производя выстрелы по колесам автомобиля нарушителя. Полицейские потребовали остановиться водителя, но тот не отреагировал и продолжил движение, увеличив скорость и выезжая периодически на встречную полосу. Тогда сотрудники охраны правопорядка решили применить табельное оружие и во время погони выстрелили по колесам автомобиля. В отношении задержанного возбудили административное дело.