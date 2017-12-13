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Жительница Архангельска зарезала ревнивого сожителя в пьяной ссоре
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    Жительница Архангельска зарезала ревнивого сожителя в пьяной ссоре

    17:02  13 Декабря 2017  /обновлено: 17:03  13 Декабря 2017
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    Жительница Архангельска зарезала ревнивого сожителя в пьяной ссоре

    Архангельск, 13 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Архангельска, которая ударила ножом сожителя, после чего тот скончался.

    Как сообщает областное СУ СК, инцидент произошел сегодня ночью в квартире, расположенной на Локомотивной улице: 27-летняя женщина ударила ножом в грудь своего 28-летнего сожителя, который начал высказывать ей претензии. Сотрудники охраны правопорядка установили, что ссора разгорелась во время застолья.

    Мужчина скончался от полученных травм при госпитализации. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Следствие будут ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемой под стражу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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