Жительница Архангельска зарезала ревнивого сожителя в пьяной ссоре

Архангельск, 13 декабря. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Архангельска, которая ударила ножом сожителя, после чего тот скончался.

Как сообщает областное СУ СК, инцидент произошел сегодня ночью в квартире, расположенной на Локомотивной улице: 27-летняя женщина ударила ножом в грудь своего 28-летнего сожителя, который начал высказывать ей претензии. Сотрудники охраны правопорядка установили, что ссора разгорелась во время застолья.

Мужчина скончался от полученных травм при госпитализации. В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Следствие будут ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемой под стражу.