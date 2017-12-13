Жительница Архангельска попала под колеса иномарки

Архангельск, 13 декабря. Легковой автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте в Архангельске.

Как сообщают региональные новостные источники, дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 12 декабря, около 8:35 часов утра по московскому времени напротив улицы Вельской. Водитель автомобиля Нуundаi, который двигался в сторону Первомайской улицы допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте вне видимости пешеходного перехода.

Водитель иномарки пояснил, что пешеход вышла из-за припаркованного слева автомобиля, стоящего во встречном направлении. Женщина получила многочисленные повреждения и травмы. Работники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшую в медицинское учреждение. . В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.