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Жительница Архангельска попала под колеса иномарки
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    Жительница Архангельска попала под колеса иномарки

    14:58  13 Декабря 2017  /обновлено: 14:58  13 Декабря 2017
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    Жительница Архангельска попала под колеса иномарки

    Архангельск, 13 декабря. Легковой автомобиль сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для этого месте в Архангельске.

    Как сообщают региональные новостные источники, дорожно-транспортное происшествие случилось во вторник, 12 декабря, около 8:35 часов утра по московскому времени напротив улицы Вельской. Водитель автомобиля Нуundаi, который двигался в сторону Первомайской улицы допустил наезд на женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте вне видимости пешеходного перехода.

    Водитель иномарки пояснил, что пешеход вышла из-за припаркованного слева автомобиля, стоящего во встречном направлении. Женщина получила многочисленные повреждения и травмы. Работники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшую в медицинское учреждение. . В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #архангельск
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