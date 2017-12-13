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Штормовое предупреждение объявлено в Архангельской области
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    Штормовое предупреждение объявлено в Архангельской области

    11:11  13 Декабря 2017  /обновлено: 11:11  13 Декабря 2017
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    Штормовое предупреждение объявлено в Архангельской области

    Архангельск, 13 декабря. Ухудшение погодных условий ожидается в Архангельской области: объявлено штормовое предупреждение.

    Как сообщают МЧС по региону, сегодня, 13 декабря, объявлено штормовое предупреждение в области. Синоптики сообщают, что ожидается метель и сильный ветер. Также на территории области ожидаются осадки в виде снега. Порывы юго-восточного и южного ветра будут достигать от 10 до 23 метров в секунду.

    Сотрудники МЧС предупреждают жителей области о соблюдении правил безопасности во время ухудшающихся погодных условий и просят автолюбителей не нарушать правила дорожного движения и скоростной режим.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #шторм #архангельск
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