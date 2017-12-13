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Lada лоб в лоб столкнулась с Volkswagen в Архангельске, есть пострадавшие
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    Lada лоб в лоб столкнулась с Volkswagen в Архангельске, есть пострадавшие

    9:39  13 Декабря 2017  /обновлено: 9:39  13 Декабря 2017
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    Lada лоб в лоб столкнулась с Volkswagen в Архангельске, есть пострадавшие

    Архангельск, 13 декабря. Дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и иномарки случилось вчера в Архангельске.

    По информации региональных новостных источников, авария случилась во вторник, 12 декабря, около шести часов вечера по московскому времени на перекрестке улицы Садовой и проспекта Обводного канала. Отечественный автомобиль  ВАЗ под управлением 23-летнего водителя  при повороте не уступил дорогу внедорожнику Volkswagen Touareg, который двигался по прямой, после чего произошло лобовое столкновение.

    Водитель отечественной легковушки получил ушибы грудной клетки, переломом бедра и также черепно-мозговую травму. Сотрудники скорой помощи незамедлительно доставили пострадавшего в медицинское учреждение.

    Водитель иномарки отмечает, что ехал на мигающий зеленый сигнал светофора без нарушения правил дорожного движения. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства ДТП, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #архангельск
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