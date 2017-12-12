Житель Архангельской области поджег автомобиль бывшей супруги из ревности
Архангельск, 12 декабря. Житель Онеги Архангельской области поджег автомобиль своей бывшей супруги из ревности.Было возбуждено уголовное дело по статье «покушение на умышленное уничтожение имущества путем поджога».
Мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, решил поджечь транспортное средство — он облили машину бензином и поджег, после чего скрылся. Спасти автомобиль смогли прохожие, которые увидели пожар, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области.
Мужчина полностью признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде одного года трех месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Суд принял во внимание характер и степень общественной опасности данного преступления, а также характеристику личности местного жителя и наличие в его действиях рецидива.