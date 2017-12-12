Водитель без прав сбил 10-летнюю девочку в Архангельске

Архангельск, 12 декабря. Водитель автомобиля Hyundai сбил десятилетнюю девочку, которая переходила пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Дорожно-транспортное происшествие случилось около дома №15 на улице Советская в Архангельске ранним вечером в понедельник, 11 декабря.

По словам очевидцев, водитель иномарки не притормозил перед пешеходным переходом и протащил подростка по дороге несколько метров, после чего скрылся. В городе был объявлен план «Перехват», и сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя — 29-летнего мужчину, который лишен водительских прав, сообщают региональные СМИ.

Десятилетнюю девочку отправили в медицинское учреждение, было установлено, что ребенок получил сотрясение мозга и перелом ноги.