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Водитель без прав сбил 10-летнюю девочку в Архангельске
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    Водитель без прав сбил 10-летнюю девочку в Архангельске

    12:40  12 Декабря 2017  /обновлено: 12:40  12 Декабря 2017
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    Водитель без прав сбил 10-летнюю девочку в Архангельске

    Архангельск, 12 декабря. Водитель автомобиля Hyundai сбил десятилетнюю девочку, которая переходила пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Дорожно-транспортное происшествие случилось около дома №15 на улице Советская в Архангельске ранним вечером в понедельник, 11 декабря.

    По словам очевидцев, водитель иномарки не притормозил перед пешеходным переходом и протащил подростка по дороге несколько метров, после чего скрылся. В городе был объявлен план «Перехват», и сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя — 29-летнего мужчину, который лишен водительских прав, сообщают региональные СМИ.

    Десятилетнюю девочку отправили в медицинское учреждение, было установлено, что ребенок получил сотрясение мозга и перелом ноги.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #архангельск
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