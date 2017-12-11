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Два подростка подозреваются в кражах, совершенных в Северодвинске
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    Два подростка подозреваются в кражах, совершенных в Северодвинске

    19:14  11 Декабря 2017  /обновлено: 19:14  11 Декабря 2017
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    Два подростка подозреваются в кражах, совершенных в Северодвинске

    Архангельск, 11 декабря. Два 16-летних подростка подозреваются в двух кражах, которые произошли в Северодвинске в конце октября этого года.

    Два несовершеннолетних незаконно проникли в два дома, молодые люди украли ноутбук, ножи, спиннинговые катушки, а также DVD-проигрыватель, а после чего скрылись, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Общая сумма нанесенного ущерба составила более семи тысяч рублей. Оба подростка сознались в совершенных преступлениях. По их словам, они успели продать часть того, что украли.

    На данный момент допрашиваются свидетели, а также собирается материал. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины, которые побудили несовершеннолетних к совершению данных преступлений.

    Автор: Дарья Смолина
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    #кража #подростки #северодвинск
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