Два подростка подозреваются в кражах, совершенных в Северодвинске

Архангельск, 11 декабря. Два 16-летних подростка подозреваются в двух кражах, которые произошли в Северодвинске в конце октября этого года.

Два несовершеннолетних незаконно проникли в два дома, молодые люди украли ноутбук, ножи, спиннинговые катушки, а также DVD-проигрыватель, а после чего скрылись, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Общая сумма нанесенного ущерба составила более семи тысяч рублей. Оба подростка сознались в совершенных преступлениях. По их словам, они успели продать часть того, что украли.

На данный момент допрашиваются свидетели, а также собирается материал. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить причины, которые побудили несовершеннолетних к совершению данных преступлений.