Несовершеннолетний житель Северодвинска пойдет под суд за хранение наркотиков

Архангельск, 11 декабря. Несовершеннолетний — житель Северодвинска — подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

В середине ноября этого года 17-летний подросток нашел на улице пакет с наркотиками, он решил присвоить их себе и употребить. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у молодого человека оставшуюся часть наркотического вещества, которую он хранил в кармане куртки. Масса оставшейся части составила 0,52 грамма.

На данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Несовершеннолетний дал признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Максимальная санкция, предусмотренная статьей за данное преступление, лишение свободы сроком до десяти лет.