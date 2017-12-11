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Несовершеннолетний житель Северодвинска пойдет под суд за хранение наркотиков
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    Несовершеннолетний житель Северодвинска пойдет под суд за хранение наркотиков

    13:05  11 Декабря 2017  /обновлено: 13:05  11 Декабря 2017
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    Несовершеннолетний житель Северодвинска пойдет под суд за хранение наркотиков

    Архангельск, 11 декабря. Несовершеннолетний — житель Северодвинска — подозревается в незаконном приобретении и хранении наркотиков в крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

    В середине ноября этого года 17-летний подросток нашел на улице пакет с наркотиками, он решил присвоить их себе и употребить. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у молодого человека оставшуюся часть наркотического вещества, которую он хранил в кармане куртки. Масса оставшейся части составила 0,52 грамма.

    На данный момент следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Несовершеннолетний дал признательные показания, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Максимальная санкция, предусмотренная статьей за данное преступление, лишение свободы сроком до десяти лет.

    Автор: Дарья Смолина
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    #наркотики #архангельская область #северодвинск
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