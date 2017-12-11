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Житель Архангельска получил 3 года колонии за поддельные 5 тысяч
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    Житель Архангельска получил 3 года колонии за поддельные 5 тысяч

    12:50  11 Декабря 2017  /обновлено: 12:50  11 Декабря 2017
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    Житель Архангельска получил 3 года колонии за поддельные 5 тысяч

    Архангельск, 11 декабря. Житель Архангельска приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за сбыт и незаконное хранение в целях сбыта поддельных денег.

    Деньги 32-летний мужчина приобрел у неустановленного лица и хранил их в своей квартире. Местный житель сбыл своей знакомой пятитысячную купюру, которая была поддельной. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Отмечается, что мужчина совершил данное преступление спустя три дня после освобождения из тюрьмы.

    Напомним, трем фальшивомонетчикам, двум мужчинам, возраст которых 24 и 27 лет, и 21-летней девушке, грозит восемь лет, если суд признает их виновными. Было возбуждено уголовное дело по статье «изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #архангельск #поддельные деньги
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