Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
«Что у Порошенко на уме»: Кадыров отреагировал на «антироссийскую выходку» Туки
Происшествия
Жительница Архангельской области напала с ножом на сына
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Жительница Архангельской области напала с ножом на сына

    18:05  10 Декабря 2017  /обновлено: 18:06  10 Декабря 2017
    38

    Жительница Архангельской области напала с ножом на сына

    Архангельск, 10 декабря. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая напала с ножом на сына в Архангельской области.

    Как сообщают региональные новостные источники, инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в поселке Октябрьский Устьянского района в одном из жилых домов, расположенных на улице Ленина. Между 55-летней женщиной и ее 33-летним сыном разгорелся конфликт из-за бытовых проблем, после чего мать вязала нож и ударила им сына. Сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение пострадавшего. Органы охраны правопорядка задержали женщину, в настоящий момент следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #архангельск
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть