Жительница Архангельской области напала с ножом на сына

Архангельск, 10 декабря. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая напала с ножом на сына в Архангельской области.

Как сообщают региональные новостные источники, инцидент произошел в субботу, 9 декабря, в поселке Октябрьский Устьянского района в одном из жилых домов, расположенных на улице Ленина. Между 55-летней женщиной и ее 33-летним сыном разгорелся конфликт из-за бытовых проблем, после чего мать вязала нож и ударила им сына. Сотрудники скорой помощи доставили в медицинское учреждение пострадавшего. Органы охраны правопорядка задержали женщину, в настоящий момент следствие решает вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении женщины по факту причинения тяжкого вреда здоровью.