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Водитель скончался в опрокинувшемся авто в Архангельской области
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    Водитель скончался в опрокинувшемся авто в Архангельской области

    14:43  10 Декабря 2017  /обновлено: 14:44  10 Декабря 2017
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    Водитель скончался в опрокинувшемся авто в Архангельской области

    Архангельск, 10 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Архангельской области: отечественная машина съехала в кювет и перевернулась.

    Автомобильная авария произошла в субботу, 9 декабря, около половины первого дня по московскому времени на 279 километре автодороги Усть-Вага — Ядриха, сообщают региональные новостные источники. По предварительным данным известно, что автомобиль марки «Шевроле Нива», водитель которого не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

    Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск
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