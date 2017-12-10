Водитель скончался в опрокинувшемся авто в Архангельской области

Архангельск, 10 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Архангельской области: отечественная машина съехала в кювет и перевернулась.

Автомобильная авария произошла в субботу, 9 декабря, около половины первого дня по московскому времени на 279 километре автодороги Усть-Вага — Ядриха, сообщают региональные новостные источники. По предварительным данным известно, что автомобиль марки «Шевроле Нива», водитель которого не справился с управлением, вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия, после чего будет вынесено процессуальное решение.