Стало известно, какая будет погода в Архангельске в ближайшие дни

Архангельск, 9 декабря. Снегопад ожидается на территории Архангельска и области в воскресенье, 10 декабря. По данным Гидрометцентра России, осадки в виде снега будут на территории региона до четверга, 14 декабря.

В ближайшие дни днем в городе будет теплее: от минус четырех до минус трех. Синоптики сообщают, что в воскресенье, 10 декабря, в городе будет снегопад, и температура ночью будет -9, а днем -4. В некоторых районах Архангельской области также будет снегопад, температура днем от -1 до -5, в восточной части региона днем столбик термометра может показывать -11.

Сильный снегопад ждет жителей и гостей Архангельска в середине следующей недели — среду, 13 декабря. Кроме этого температура воздуха днем будет нуль, а ночью столбик термометра будет показывать минус пять.