Архангельск, 9 декабря. Победительницей ежегодного областного конкурса «Женщина года» стала жительница Мирного Архангельской области Вероника Александрова.

В конкурсе приняло участие более 50 женщин, судьи выбирали победительниц четырех номинация: «Тепло материнского сердца», «Лидер общественного движения», «Женщина и профессия», «Женщина — хранительница северных традиций».

В номинации «Тепло материнского сердца» одержала победу Елена Максимова, у которой восемь детей. Сотрудница Пежемского Дома культуры Валентина Хухрина победила в номинации «Женщина — хранительница северных традиций». Лучшей в номинации «Лидер общественного движения» стала жительница Пинежского района Ольга Рябова. Вероника Александрова — обладательница титула «Женщина года» — стала победительницей в номинации «Женщина в профессии». Она работает кроновщиком боевого расчета космодрома.

На церемонии присутствовали член Совета Федерации России Людмила Кононова и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.