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В Архангельске назвали имя женщины года — 2017
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    В Архангельске назвали имя женщины года — 2017

    16:36  9 Декабря 2017  /обновлено: 16:36  09 Декабря 2017
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    В Архангельске назвали имя женщины года — 2017

    Архангельск, 9 декабря. Победительницей ежегодного областного конкурса «Женщина года» стала жительница Мирного Архангельской области Вероника Александрова.

    В конкурсе приняло участие более 50 женщин, судьи выбирали победительниц четырех номинация: «Тепло материнского сердца», «Лидер общественного движения», «Женщина и профессия», «Женщина  — хранительница северных традиций».

    В номинации «Тепло материнского сердца» одержала победу Елена Максимова, у которой восемь детей.  Сотрудница Пежемского Дома культуры Валентина Хухрина победила в номинации «Женщина — хранительница северных традиций». Лучшей в номинации «Лидер общественного движения» стала жительница Пинежского района Ольга Рябова. Вероника Александрова — обладательница титула «Женщина года»  — стала победительницей в номинации «Женщина в профессии». Она работает кроновщиком боевого расчета космодрома.

    На церемонии присутствовали член Совета Федерации России Людмила Кононова и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

    «Сегодня роль женщины в обществе раскрывается с новой силой  — женщина активно участвует в развитии различных сфер деятельности», — приводит пресс-служба правительства Архангельской области слова губернатора региона Игоря Орлова.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск #женщина года
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