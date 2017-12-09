В Архангельске назвали имя женщины года — 2017
Архангельск, 9 декабря. Победительницей ежегодного областного конкурса «Женщина года» стала жительница Мирного Архангельской области Вероника Александрова.
В конкурсе приняло участие более 50 женщин, судьи выбирали победительниц четырех номинация: «Тепло материнского сердца», «Лидер общественного движения», «Женщина и профессия», «Женщина — хранительница северных традиций».
В номинации «Тепло материнского сердца» одержала победу Елена Максимова, у которой восемь детей. Сотрудница Пежемского Дома культуры Валентина Хухрина победила в номинации «Женщина — хранительница северных традиций». Лучшей в номинации «Лидер общественного движения» стала жительница Пинежского района Ольга Рябова. Вероника Александрова — обладательница титула «Женщина года» — стала победительницей в номинации «Женщина в профессии». Она работает кроновщиком боевого расчета космодрома.
На церемонии присутствовали член Совета Федерации России Людмила Кононова и губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
«Сегодня роль женщины в обществе раскрывается с новой силой — женщина активно участвует в развитии различных сфер деятельности», — приводит пресс-служба правительства Архангельской области слова губернатора региона Игоря Орлова.