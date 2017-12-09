Пожарные спасли пять человек из горящего дома в Архангельске

Архангельск, 9 декабря. Пожар произошел в двухэтажном жилом доме по адресу улица Попова в Архангельске. Огнеборцы спасли пять человек.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного около полуночи в пятницу, 8 декабря, и на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. На месте происшествия работали 26 пожарных, для ликвидации огня было задействовано шесть единиц техники.

Полностью ликвидировать возгорание огнеборцы смогли спустя почти два часа. Огонь повредил квартиру на 60 квадратных метров. Сообщается, что в результате пожара никто не пострадал.

Напомним, что в деревне Кобяково Московской области онеборцы локализовали пожар на площади 600 квадратных метров в торговом центре.