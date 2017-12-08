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Россия
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Общество
Продукция архангельских предприятий вошла в сотню лучших товаров России
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    Продукция архангельских предприятий вошла в сотню лучших товаров России

    17:48  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:48  08 Декабря 2017
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    Продукция архангельских предприятий вошла в сотню лучших товаров России

    Архангельск, 8 декабря. Несколько десятков предприятий Архангельской области участвовали во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Продукция региона вошла в число победителей.

    Золотыми дипломами наградили 18 товаров, обладателями серебряного диплома стали еще 35. Кроме этого архангельские товары и услуги — 17 видов — получили статус «Новинка года», сообщает пресс-служба правительства Архангельской области.

    «Сегодня нам очень важны результаты в области реального сектора экономики, создания продуктов в порядке импортозамещения и при модернизации производств, которыми вы занимаетесь. Желаю вам достижения новых высот», — отмечает заместитель председателя правительства региона Евгений Фоменко.

    Приз «Вкус качества» — одна из наивысших наград — получила компания «Молоко» из Архангельска за сохранение традиций вкуса, качество и безопасности.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск #товары и услуги
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