Буксирное сообщение между Хабаркой и Выселками завершится 9 декабря

Архангельск, 8 декабря. Теплоход «Коммунар», который поддерживал сообщение между островом Хабарка и пристанью Выселками, прекратит работу с субботы, 9 декабря: завершится буксирное сообщение.

Соответствующее распоряжение подписал начальник речного порта Архангельска, сообщает пресс-служба администрации города. Данное решение было принято из-за устойчивого мороза, который повлиял на интенсивность ледообразования.

Перевозки жителей с территории других островов города будут осуществляться буксирными теплоходами в штатном режиме в соответствии с расписанием. Жители острова Хабарка будут вынуждены передвигаться по льду.

Напомним, что 23-летний мужчина пытался перейти реку Маймакса в Архангельской области. От гибели его спасли сотрудники МЧС, которые доехали до него на аэролодке.