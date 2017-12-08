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Буксирное сообщение между Хабаркой и Выселками завершится 9 декабря
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    Буксирное сообщение между Хабаркой и Выселками завершится 9 декабря

    17:23  8 Декабря 2017  /обновлено: 17:25  08 Декабря 2017
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    Буксирное сообщение между Хабаркой и Выселками завершится 9 декабря

    Архангельск, 8 декабря. Теплоход «Коммунар», который поддерживал сообщение между островом Хабарка и пристанью Выселками, прекратит работу с субботы, 9 декабря: завершится буксирное сообщение.

    Соответствующее распоряжение подписал начальник речного порта Архангельска, сообщает пресс-служба администрации города. Данное решение было принято из-за устойчивого мороза, который повлиял на интенсивность ледообразования.

    Перевозки жителей с территории других островов города будут осуществляться буксирными теплоходами в штатном режиме в соответствии с расписанием. Жители острова Хабарка будут вынуждены передвигаться по льду.

    Напомним, что 23-летний мужчина пытался перейти реку Маймакса в Архангельской области. От гибели его спасли сотрудники МЧС, которые доехали до него на аэролодке.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск
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