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Происшествия
Жительница Архангельской области зарезала сожителя за упреки и рукоприкладство
Происшествия
Жительница Архангельской области зарезала сожителя за упреки и рукоприкладство
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    Жительница Архангельской области зарезала сожителя за упреки и рукоприкладство

    12:55  8 Декабря 2017  /обновлено: 12:56  08 Декабря 2017
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    Жительница Архангельской области зарезала сожителя за упреки и рукоприкладство

    Архангельск, 8 декабря. Жительница поселка Лепша Архангельской области пришла в полицию с заявлением о явке с повинной. Женщина сообщила, что убила своего сожителя после того, как он упрекнул ее и ударил по лицу.

    Подозреваемая сообщила, что она и ее сожитель были в разных местах и употребляли спиртные напитки. После мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал предъявлять ей претензии касательно плохого ведения хозяйства, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Потерпевший ударил женщину ладонью по лицу, после чего она взяла кухонный нож и ударила его в живот.

    Подозреваемая вызвала скорую, однако мужчина скончался. Ей предъявлено обвинение по статье «убийство». На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #архангельская область
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