Жительница Архангельской области зарезала сожителя за упреки и рукоприкладство

Архангельск, 8 декабря. Жительница поселка Лепша Архангельской области пришла в полицию с заявлением о явке с повинной. Женщина сообщила, что убила своего сожителя после того, как он упрекнул ее и ударил по лицу.

Подозреваемая сообщила, что она и ее сожитель были в разных местах и употребляли спиртные напитки. После мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, стал предъявлять ей претензии касательно плохого ведения хозяйства, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Потерпевший ударил женщину ладонью по лицу, после чего она взяла кухонный нож и ударила его в живот.

Подозреваемая вызвала скорую, однако мужчина скончался. Ей предъявлено обвинение по статье «убийство». На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.