Пенсионерка погибла при пожаре в Архангельской области

Архангельск, 7 декабря. Пожилая женщина погибла при пожаре четырехквартирного жилого дома в деревне Федотовская Котласского района Архангельской области. Информация о возгорании поступила пожарным поздно вечером в среду, 6 декабря.

На место пожара незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе пяти человек. Для полной ликвидации огня привлекли три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Огонь повредил большую часть здания, пожар был полностью потушен спустя два часа.

В доме была заселена лишь одна квартира, в которой как раз и проживала женщина, сообщает «arh112.ru». По неизвестным причинам она не смогла покинуть вовремя дом и задохнулась дымом.