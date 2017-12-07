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Пенсионерка погибла при пожаре в Архангельской области
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    Пенсионерка погибла при пожаре в Архангельской области

    19:36  7 Декабря 2017  /обновлено: 19:36  07 Декабря 2017
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    Пенсионерка погибла при пожаре в Архангельской области

    Архангельск, 7 декабря. Пожилая женщина погибла при пожаре четырехквартирного жилого дома в деревне Федотовская Котласского района Архангельской области. Информация о возгорании поступила пожарным поздно вечером в среду, 6 декабря.

    На место пожара незамедлительно выехали сотрудники пожарно-спасательного подразделения в составе пяти человек. Для полной ликвидации огня привлекли три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Архангельской области. Огонь повредил большую часть здания, пожар был полностью потушен спустя два часа.

    В доме была заселена лишь одна квартира, в которой как раз и проживала женщина, сообщает «arh112.ru». По неизвестным причинам она не смогла покинуть вовремя дом и задохнулась дымом.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пожар #архангельская область #погибший
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