Пожилой мужчина устроил стрельбу в кафе Архангельска и ударил шилом знакомого

Архангельск, 7 декабря. Житель Архангельска — пожилой мужчина — выстрелил из ружья в своего знакомого в кафе-баре. В отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Пожилой мужчина выстрелил в сторону своего знакомого, а затем ударил его шилом в живот, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Пострадавший активно сопротивлялся, и ему быстро оказали медицинскую помощь. Пожилой мужчина сообщил, что конфликт возник из-за старого финансового долга. Кроме этого у подозреваемого была личная неприязнь к пострадавшему.

Инцидент произошел в середине ноября этого года. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей, кроме этого назначены экспертизы.