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Пожилой мужчина устроил стрельбу в кафе Архангельска и ударил шилом знакомого
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    Пожилой мужчина устроил стрельбу в кафе Архангельска и ударил шилом знакомого

    16:19  7 Декабря 2017  /обновлено: 16:19  07 Декабря 2017
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    Пожилой мужчина устроил стрельбу в кафе Архангельска и ударил шилом знакомого

    Архангельск, 7 декабря. Житель Архангельска — пожилой мужчина — выстрелил из ружья в своего знакомого в кафе-баре. В отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

    Пожилой мужчина выстрелил в сторону своего знакомого, а затем ударил его шилом в живот, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО. Пострадавший активно сопротивлялся, и ему быстро оказали медицинскую помощь. Пожилой мужчина сообщил, что конфликт возник из-за старого финансового долга. Кроме этого у подозреваемого была личная неприязнь к пострадавшему.

    Инцидент произошел в середине ноября этого года. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, допрашивают свидетелей, кроме этого назначены экспертизы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск #покушение на убийство
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