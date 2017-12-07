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Два ребенка получили переломы позвоночника в батутном центре Архангельска
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    Два ребенка получили переломы позвоночника в батутном центре Архангельска

    11:59  7 Декабря 2017
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    Два ребенка получили переломы позвоночника в батутном центре Архангельска

    Архангельск, 7 декабря. Два ребенка, возраст которых восемь и девять лет, получили перелом позвоночников в батутном центре Архангельска. Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

    Ребенок пошел в батутный парк, инструктор его размял и предложил сделать заднее сальто. Ребенок согласился, инструктор помогал ему сделать трюк. На следующий день мать ребенка привела своего сына и его двоюродного брата в батутный центр, но с ними работал уже другой инструктор, сообщает «22.ru». После оба ребенка пожаловались на боль в груди и шеи. Сотрудник центра сообщил, что боль вызвана из-за непривычной нагрузки.

    У детей были травмы характера компрессионных переломов позвоночников, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области. На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дети #архангельск
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