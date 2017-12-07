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Общество
Новогодняя иллюминация появилась на улицах Архангельска
Общество
Новогодняя иллюминация появилась на улицах Архангельска
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    Новогодняя иллюминация появилась на улицах Архангельска

    11:17  7 Декабря 2017
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    Новогодняя иллюминация появилась на улицах Архангельска

    Архангельск, 7 декабря. На центральных улицах Архангельска уже появилась новогодняя подстветка, также начали монтаж праздничных украшений на других улицах города.

    Установкой светодиодных консолей на улицах города занимается МУП «Горсвет», по словам директора организации Андрея Супалова, украшения появятся на опорах освещения в местах, где происходят народные гуляния.

    «В этом году схема размещения праздничных украшений была разработана совместно с департаментом градостроительства и охватывает преимущественно места проведения новогодних торжеств», — приводит пресс-служба администрации Архангельска слова директора МУП «Горсвет» Андрея Супалова.

    На данный момент работа ведется на улице Воскресенская, на Набережной Северной Двины и Троцком проспекте. Установку световых конструкций планируют завершить до 20 декабря.

    Автор: Дарья Смолина
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    #новый год #архангельск #украшение
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