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Житель Северодвинска зарезал товарища, пожалевшего алкоголь
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    Житель Северодвинска зарезал товарища, пожалевшего алкоголь

    11:06  6 Декабря 2017  /обновлено: 11:07  06 Декабря 2017
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    Житель Северодвинска зарезал товарища, пожалевшего алкоголь

    Архангельск, 6 декабря. Следствие проводит проверку в отношении жителя Архангельской области по подозрению в убийстве товарища.

    Тело убитого мужчины с ножевым ранением обнаружили 23 ноября в одной из коммуналок Северодвинска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области. Сотрудники охраны правопорядка задержали 41-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства. По предварительной информации известно, что между мужчинами разгорелся конфликт во время распития спиртных напитков. Подозреваемый ударил ножом в шею товарища, после того, как тот налил ему недостаточно алкоголя.

    В настоящее время следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия, подозреваемый находится под стражей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #архангельск #северодвинск
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