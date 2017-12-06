Житель Северодвинска зарезал товарища, пожалевшего алкоголь

Архангельск, 6 декабря. Следствие проводит проверку в отношении жителя Архангельской области по подозрению в убийстве товарища.

Тело убитого мужчины с ножевым ранением обнаружили 23 ноября в одной из коммуналок Северодвинска, сообщает пресс-служба СУ СКР по Архангельской области. Сотрудники охраны правопорядка задержали 41-летнего мужчину по подозрению в совершении убийства. По предварительной информации известно, что между мужчинами разгорелся конфликт во время распития спиртных напитков. Подозреваемый ударил ножом в шею товарища, после того, как тот налил ему недостаточно алкоголя.

В настоящее время следствие проводит проверку и выясняет обстоятельства происшествия, подозреваемый находится под стражей.