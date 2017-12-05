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Политика
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Происшествия
Бездомный мужчина погиб при пожаре на теплотрассе в Архангельском крае
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    Бездомный мужчина погиб при пожаре на теплотрассе в Архангельском крае

    13:39  5 Декабря 2017  /обновлено: 13:40  05 Декабря 2017
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    Бездомный мужчина погиб при пожаре на теплотрассе в Архангельском крае

    Северодвинск, 5 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось накануне вечером Архангельской области: пожар произошел между трубами теплотрассы.

    По информации региональных новостных источников, пожар произошел в понедельник, 5 декабря, в вечернее время суток в хибаре, которая находилась между трубами теплотрассы на Парковой улице. Известно, что бездомный мужчина возвел строение собственными руками, внутри хибары произошел пожар.

    Очевидцы чрезвычайного происшествия вызвали сотрудников пожарно-спасательного отряда, но спасти мужчину не удалось. Огнеборцы после ликвидации пожара обнаружили его труп. В настоящий момент специалисты проводят работы по установлению личности погибшего и разбираются в причинах возгорания.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #северодвинск
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