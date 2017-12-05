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Архангельский школьник скончался от пневмонии из-за безразличия матери
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    Архангельский школьник скончался от пневмонии из-за безразличия матери

    13:16  5 Декабря 2017
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    Архангельский школьник скончался от пневмонии из-за безразличия матери

    Архангельск, 5 декабря. Уголовное дело в отношении местной жительницы, по вине которой скончался ее 14-летний сын, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Сотрудники правоохранительных органов установили, что в период с февраля по март этого года 50-летняя женщина не принимала необходимых мер для лечения 14-летнего сына, который страдал воспалительным заболеванием органов дыхания. Ребенок проживал в антисанитарных условиях. Он скончался дома из-за фиброзно-гнойной пневмонии, сопровождавшейся развитием септического шока.

    В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело, ее обвиняют в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сопряжённом с жестоким обращением, а также в причинении смерти по неосторожности., оно передано в Октябрьский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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