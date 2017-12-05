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Россия
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Происшествия
Архангелогородец ответит перед судом за смертельное ДТП
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    Архангелогородец ответит перед судом за смертельное ДТП

    13:03  5 Декабря 2017
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    Архангелогородец ответит перед судом за смертельное ДТП

    Архангельск, 5 декабря. Уголовное дело в отношении жителя Архангельска, устроившего смертельно дорожно-транспортное происшествие, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    По информации областной прокуратуры, трагический инцидент случился летом текущего года на проспекте Ленинградский: пьяный 25-летний автомобилист сбил 45-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь. Потерпевшие получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель скрылся с места ДТП, полицейские задержали мужчину.

    В настоящее время уголовное дело в отношении горожанина передано в Ломоносовский суд Архангельска для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #арханегльск
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