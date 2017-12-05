Архангелогородец ответит перед судом за смертельное ДТП

Архангельск, 5 декабря. Уголовное дело в отношении жителя Архангельска, устроившего смертельно дорожно-транспортное происшествие, передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

По информации областной прокуратуры, трагический инцидент случился летом текущего года на проспекте Ленинградский: пьяный 25-летний автомобилист сбил 45-летнюю женщину и ее 19-летнюю дочь. Потерпевшие получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Водитель скрылся с места ДТП, полицейские задержали мужчину.

В настоящее время уголовное дело в отношении горожанина передано в Ломоносовский суд Архангельска для дальнейшего рассмотрения по существу.