Житель Архангельской области застрелил знакомого, приняв его за лося

Архангельск, 5 декабря. Житель Архангельской области застрелил на охоте знакомого, приняв его за лося. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По версии следствия, двое знакомых отправились на охоту в Красноборском районе. В какой-то момент подозреваемый выстрелил в неясно видимую цель, полагая, что в кустарнике находился лось. Однако там находился другой охотник, разделывавший лося.

«Мужчина попал в поясничную область своего знакомого, который разделывал отстрелянного ранее лося. От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили ФАН в СУ СК по Архангельской области.

В ведомстве отметили, что подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз.