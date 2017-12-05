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Житель Архангельской области застрелил знакомого, приняв его за лося
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    Житель Архангельской области застрелил знакомого, приняв его за лося

    10:30  5 Декабря 2017
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    Житель Архангельской области застрелил знакомого, приняв его за лося

    Архангельск, 5 декабря. Житель Архангельской области застрелил на охоте знакомого, приняв его за лося. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

    По версии следствия, двое знакомых отправились на охоту в Красноборском районе. В какой-то момент подозреваемый выстрелил в неясно видимую цель, полагая, что в кустарнике находился лось. Однако там находился другой охотник, разделывавший лося.

    «Мужчина попал в поясничную область своего знакомого, который разделывал отстрелянного ранее лося. От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался на месте происшествия», — сообщили ФАН в СУ СК по Архангельской области.

    В ведомстве отметили, что подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время для установления всех обстоятельств трагедии назначен ряд экспертиз.

    Автор: Алексей Громов
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    #несчастный случай #лось #охота
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