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Происшествия
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Двое архангельских рабочих пострадали при пожаре в новостройке
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    Двое архангельских рабочих пострадали при пожаре в новостройке

    9:09  5 Декабря 2017
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    Двое архангельских рабочих пострадали при пожаре в новостройке

    Архангельск, 5 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось два дня назад в Архангельске: пожар произошел в строящемся доме, пострадали рабочие.

    Как сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской области, инцидент произошел 2 декабря около восьми часов утра в десятиэтажном здании, расположенном на Московском проспекте. Работники подрядной организации почувствовали запах дыма и спустились на второй этаж, где расположена комната, специально разработанная для строителей. Там они обнаружили двух коллег, находившихся без сознания. Их тела работники вынесли на улицу и вызвали сотрудников скорой помощи. Пострадавших незамедлительно госпитализировали.

    В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах произошедшего. По предварительной версии известно, что причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #архангельск
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