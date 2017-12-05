Двое архангельских рабочих пострадали при пожаре в новостройке

Архангельск, 5 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось два дня назад в Архангельске: пожар произошел в строящемся доме, пострадали рабочие.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Архангельской области, инцидент произошел 2 декабря около восьми часов утра в десятиэтажном здании, расположенном на Московском проспекте. Работники подрядной организации почувствовали запах дыма и спустились на второй этаж, где расположена комната, специально разработанная для строителей. Там они обнаружили двух коллег, находившихся без сознания. Их тела работники вынесли на улицу и вызвали сотрудников скорой помощи. Пострадавших незамедлительно госпитализировали.

В настоящий момент сотрудники охраны правопорядка разбираются в обстоятельствах произошедшего. По предварительной версии известно, что причиной пожара стала неосторожность при обращении с огнем.