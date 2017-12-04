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Происшествия
Житель Архангельской области зарезал знакомого во время ссоры
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Житель Архангельской области зарезал знакомого во время ссоры
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    Житель Архангельской области зарезал знакомого во время ссоры

    16:24  4 Декабря 2017
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    Житель Архангельской области зарезал знакомого во время ссоры

    Архангельск, 4 декабря. Мужчина — житель города Мезень Архангельской области — убил своего знакомого во время ссоры, в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

    У мужчины, который находился в состоянии алкогольного опьянения, возникла ссора со своими приятелем, сообщает пресс-службу прокуратуры Архангельской области. Местный житель несколько раз ударил ножом в жизненно важные органы знакомого, который от полученных ранений скончался. Трагедия случилась в августе этого года в парке на проспекте Советский.

    На данный момент мужчина находится под стражей. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение по существу.

    Напомним, в Новосибирске пьяный наркоман убил мужчину шпагой. Уголовное дело с обвинительным заключение было передано в суд.

    Автор: Дарья Смолина
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    #убийство #архангельск
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