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Молодой архангелогородец пытался убить обидчика девушки
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    Молодой архангелогородец пытался убить обидчика девушки

    12:53  4 Декабря 2017
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    Архангельск, 4 декабря. Молодой человек решил разобраться с мужчиной, который якобы до этого обидел его девушку. Следственный комитет по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека по статье «покушение на убийство».

    В середине ноября этого года юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил незнакомого мужчину, который, как он полагал, обидел его девушку, не менее двух раз ножом в область спины. Потерпевшему быстро оказали медицинскую помощь, и он остался жив, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО.

    На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Будут допрошены свидетели и проведена экспертиза.

    Автор: Дарья Смолина
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    #архангельск #покушение на убийство
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