Молодой архангелогородец пытался убить обидчика девушки

Архангельск, 4 декабря. Молодой человек решил разобраться с мужчиной, который якобы до этого обидел его девушку. Следственный комитет по Архангельской области и НАО возбудил уголовное дело в отношении 18-летнего молодого человека по статье «покушение на убийство».

В середине ноября этого года юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил незнакомого мужчину, который, как он полагал, обидел его девушку, не менее двух раз ножом в область спины. Потерпевшему быстро оказали медицинскую помощь, и он остался жив, сообщает пресс-служба СУ СК России по Архангельской области и НАО.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося. Будут допрошены свидетели и проведена экспертиза.