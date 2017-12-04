Житель Архангельска получил год условно за ложное сообщение о бомбе

Архангельск, 4 декабря. Суд Архангельска приговорил 42-летнего мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года за ложное сообщение о бомбе.

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер «112» и сообщил о минировании дома, данная информация была заведомо ложной, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Мужчину вину свою признал, однако объяснить свой поступок он не смог.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Приговор архангельского суда в законную силу не вступил.

Ранее сообщалось, что житель Новосибирска приговорен к году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Мужчина два раза позвонил в полицию и сообщил о минировании здания, при это информация не соответствовала действительности.