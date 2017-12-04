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Житель Архангельска получил год условно за ложное сообщение о бомбе
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    Житель Архангельска получил год условно за ложное сообщение о бомбе

    12:17  4 Декабря 2017
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    Житель Архангельска получил год условно за ложное сообщение о бомбе

    Архангельск, 4 декабря. Суд Архангельска приговорил 42-летнего мужчину к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком полтора года за ложное сообщение о бомбе.

    Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил на номер «112» и сообщил о минировании дома, данная информация была заведомо ложной, сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области. Мужчину вину свою признал, однако объяснить свой поступок он не смог.

    Мужчине было предъявлено обвинение по статье «заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Приговор архангельского суда в законную силу не вступил.

    Ранее сообщалось, что житель Новосибирска приговорен к году исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Мужчина два раза позвонил в полицию и сообщил о минировании здания, при это информация не соответствовала действительности.

    Автор: Дарья Смолина
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    #суд #архангельск #ложное минирование
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